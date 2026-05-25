Mugnano, Schiattarella è il nuovo sindaco con una percentuale tra il 75 e l’80 per cento

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Home Politica & Palazzo Mugnano, Schiattarella è il nuovo sindaco con una percentuale tra il 75...
A Mugnano lo spoglio è ancora in corso, ma la vittoria di Pierluigi Schiattarella appare ormai praticamente certa. A confermarlo, oltre ai dati provenienti dalle sezioni, sarebbe anche un post pubblicato poco fa dal sindaco uscente Luigi Sarnataro.
Schiattarella, medico di 45 anni ed ex presidente del Consiglio comunale, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra composta da Pd, Lista Schiattarella, Siamo Mugnano, Casa Riformista, Verdi, A Testa Alta e Mugnano Città Viva, si avvia così a conquistare il Comune già al primo turno.
L’affluenza si è attestata a poco più del 62 per cento degli aventi diritto, in calo di circa otto punti rispetto alla precedente tornata elettorale.
Dietro Schiattarella si piazzano Nello Romagnuolo, Gennaro Ruggiero e Massimo Vallefuoco.