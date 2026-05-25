Calvizzano, Borrelli vince nettamente: successo con una percentuale tra il 63 e il 67 per cento

A Calvizzano lo spoglio è ancora in corso, ma il quadro che emerge dalle sezioni sembra ormai indirizzato verso la vittoria di Luciano Borrelli, avanti con percentuali che si aggirano tra il 63 e il 67 per cento.

L’ex consigliere metropolitano starebbe dunque superando in maniera netta l’ex sindaco Giacomo Pirozzi al termine di una campagna elettorale caratterizzata da tensioni politiche e da una sfida tutta interna a un fronte che in passato aveva condiviso esperienze amministrative comuni.

Nel comune a nord di Napoli ha votato il 71,31 per cento degli aventi diritto, dato in leggero calo rispetto al 74,36 per cento registrato cinque anni fa.

Per Borrelli si profila un’affermazione importante in un Comune sotto i 15mila abitanti, dove gli elettori sembrano aver premiato una proposta politica che richiama il civismo ma anche l’area tradizionale del centrosinistra. La candidatura dell’imprenditore 67enne ha infatti raccolto il sostegno di ambienti vicini al Pd e dell’area politica del consigliere regionale Giovanni Porcelli.

Fu Borrelli uno degli artefici della fine anticipata dell’amministrazione guidata da Pirozzi, passaggio che sancì la rottura definitiva tra i due ex alleati e trasformò questa tornata elettorale in una delle sfide più sentite degli ultimi anni a Calvizzano.

In attesa dell’ufficialità dei dati definitivi, il risultato appare comunque ormai delineato e potrebbe aprire una nuova fase politica e amministrativa per la città.