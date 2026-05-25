MUGNANO, SCHIATTARELLA TRIONFA. SECONDO ROMAGNUOLO DAVANTI A RUGGIERO E VALLEFUOCO. IL NEO SINDACO: “SARO’ IL PRIMO CITTADINO DELL’ASCOLTO”

Condividi

Visite: 86

22 Visite

A Mugnano Pierluigi Schiattarella domina la scena elettorale e conquista il Comune già al primo turno con una percentuale che sfiora l’80 per cento dei consensi.

Un risultato netto, dai contorni plebiscitari, che premia il candidato del centrosinistra sostenuto da Pd, Lista Schiattarella, Siamo Mugnano, Casa Riformista, Verdi, A Testa Alta e Mugnano Città Viva.

Alle sue spalle si piazza Luigi Romagnuolo, che si attesta tra il 10 e il 12 per cento. Più staccato Gennaro Ruggiero, fermo tra il 5 e il 6 per cento, mentre Massimo Vallefuoco si colloca intorno al 3 per cento.

Per Schiattarella, medico 45enne ed ex presidente del Consiglio comunale, si apre ora una nuova fase amministrativa nel segno della continuità con l’esperienza dell’ex sindaco Luigi Sarnataro ma anche del rilancio sui temi ambientali e urbanistici, a partire dal nuovo Piano Urbanistico Comunale e dal rafforzamento della raccolta differenziata.

«Il mio legame con il territorio- spiega Schiattarella – non è soltanto elettorale, ma rappresenta un impegno quotidiano svolto con lealtà e rispetto. Mugnano non è solo il luogo in cui vivo, ma la mia identità.

Sento una grande responsabilità verso i cittadini e verso i nostri figli. Da sindaco ascolterò tutti, senza distinzione, perché questa vittoria deve essere il punto di partenza di una nuova fase di partecipazione, confronto e crescita per l’intera comunità».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti