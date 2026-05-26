Napoli, Allegri o Italiano per il dopo Conte?

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Per il momento l’unica cosa certa è che Antonio Conte – ufficialmente – non è più l’allenatore del Napoli. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l’ultima al Maradona, a Napoli, De Laurentiis, l’Ad Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, appena esonerato dal Milan, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due. Più defilato grosso del Sassuolo.













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