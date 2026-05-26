MUGNANO, L’ENNESIMO EXPLOIT DI EZIO MICILLO: E’ IL PIU’ VOTATO CON 670 PREFERENZE

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Con 670 preferenze personali, Crescenzo Micillo, noto come “Ezio”, è il candidato più votato dell’ultima tornata elettorale a Mugnano. Un risultato netto che conferma il forte radicamento territoriale del commercialista e veterano della politica locale.

Micillo correva con la civica Mugnano Città Viva, lista che ha raccolto complessivamente 1.273 voti, risultando l’ultima della coalizione a sostegno del sindaco Pierluigi Schiattarella, ma riuscendo comunque a conquistare due seggi in Consiglio comunale.

Il risultato di Micillo conferma una strategia ormai consolidata: una candidatura fortemente personale, costruita nel tempo attraverso presenza costante sul territorio e capacità di intercettare consensi trasversali. Non a caso, si tratta di un ex consigliere comunale già protagonista di precedenti consiliature.

In un contesto elettorale particolarmente competitivo, la sua affermazione si impone come uno dei dati più significativi del voto, premiando continuità e riconoscibilità più che appartenenza politica.

Micillo viene infatti considerato un elemento di equilibrio all’interno del nuovo Consiglio comunale: una figura di continuità amministrativa e di razionalità politica in un Comune che negli ultimi anni è stato attraversato da dinamiche complesse e da forti interessi sul piano locale. Il suo risultato personale lo proietta così, ancora una volta, tra i protagonisti della nuova consiliatura.













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