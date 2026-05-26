Caivano, blitz antidroga della Dda: 12 arresti tra spaccio ed estorsioni mafiose

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato di PS “Afragola”, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone (delle quali 10 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 2 a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, oltre che di estorsione e tentata estorsione nonché porto in luogo pubblico di arma con matricola abrasa e esplosione di colpi d’arma da fuoco al fine di incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica, delitti questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. In particolare, dalle indagini sarebbe emersa l’operatività in Caivano di un gruppo organizzato dedito allo spaccio di stupefacenti di vario genere, che si sarebbe realizzato mediante molteplici episodi di cessione di droga. Sarebbe, altresì, emerso un tentativo di attività estorsiva in danno di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.