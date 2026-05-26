Arrestata in Olanda dopo tre anni di latitanza: catturata esponente di un’associazione per il traffico di stupefacenti tra Olanda e Campania

Si comunica che, in data 24 maggio u.s., nell’ambito delle attività di indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con l’ausilio altresì del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – Unità F.A.S.T., coordinati dalla locale Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, è stata localizzata ed arrestata in Olanda, dopo tre anni di latitanza, BABITE Mihaela Veronica, classe 1982, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, definitiva il 6.7.2023 alla pena di anni 10 di reclusione.

La donna è stata riconosciuta componente dell’associazione dedita all’importazione dall’Olanda di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinati ad essere poi commercializzati nel territorio campano, in particolare nella piazza di Torre Annunziata.

I fatti, risalenti al periodo 2004-2006 vedevano la condannata operare quale coadiutrice e persona di stretta fiducia del vertice del sodalizio, individuato in Scarpa Pasquale.

Babete, sfuggita al citato provvedimento restrittivo, aveva trovato rifugio in Olanda, ove è stata rintracciata grazie a serrate ed incessanti attività investigative compiute nel corso degli anni dagli investigatori dell’Arma sotto la direzione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con il supporto qualificato del canale internazionale di polizia, che hanno consentito di identificare e rintracciare la donna, sebbene la stessa, a seguito del matrimonio contratto, aveva assunto un altro cognome, secondo la normativa del proprio Paese di origine.

Già avviate le procedure di estradizione al fine del rientro in Italia della latitante catturata