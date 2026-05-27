Campania, il tallone d’Achille del centrodestra: per Meloni serve una svolta o rischio politico nazionale

Se a livello nazionale Fratelli d’Italia resta stabilmente primo partito nei sondaggi, in Campania la realtà delle ultime amministrative racconta una fragilità sempre più evidente, soprattutto nell’area metropolitana di Napoli.

Nei principali comuni della provincia, i risultati del partito della premier Giorgia Meloni oscillano tra percentuali molto basse e una difficoltà strutturale a radicarsi sul territorio. Da Ercolano a Portici, fino a San Giorgio a Cremano, il consenso spesso scende sotto soglie marginali, segnalando un problema politico ormai ricorrente.

Anche nei comuni più grandi l’andamento non cambia: ad Afragola il partito resta su percentuali ridotte, mentre ad Arzano cresce leggermente ma senza incidere sugli equilibri complessivi. A Mugnano, pur ottenendo una rappresentante in Consiglio, i numeri restano deludenti e contenuti.

Un quadro che, secondo osservatori politici locali, evidenzia un punto critico ormai non più rinviabile: la Campania continua a essere un territorio dove il centrodestra fatica a costruire una classe dirigente stabile e competitiva.

Il nodo non è solo locale. Per molti analisti, senza un intervento politico deciso sulla struttura territoriale e sulla selezione dei gruppi dirigenti, il rischio è che la debolezza campana diventi un problema nazionale. In una regione decisiva per peso demografico e parlamentare, l’assenza di risultati solidi potrebbe infatti indebolire anche le ambizioni di consolidamento del governo.

In questo scenario, cresce l’idea che serva una revisione profonda della strategia del partito sul territorio: organizzazione, classe dirigente e radicamento locale. Senza un cambio di passo, avvertono alcuni osservatori, la Campania rischia di restare il principale punto debole di un progetto politico che punta alla durata e alla stabilità nel tempo.