Comunali. Fratelli d’Italia in Campania, l’ennesima brutta figura. Meloni deve mandare a casa tutta la classe dirigente

È l’ennesima conferma di una difficoltà ormai strutturale per Fratelli d’Italia in Campania: il partito di governo continua a non riuscire a trasformare il consenso nazionale in risultati concreti nelle elezioni comunali, soprattutto nell’area metropolitana di Napoli e nei principali centri della provincia.

Le ultime amministrative restituiscono un quadro complessivamente deludente. I dati parlano da soli: a Portici il partito si ferma all’1,23% con Ione Abbatangelo; a San Giorgio a Cremano l’1,48% con Maurizio Bruno; a Ercolano il 2,28% con Luciano Schifone; ad Afragola il 3,88% con Alessandra Iroso candidata sindaco; a Frattamaggiore il 4,64% con Giuseppe D’Ambrosio; a Mugnano il 4,98% con Gennaro Ruggiero.

Numeri che, nel loro insieme, evidenziano una difficoltà evidente nel costruire una presenza stabile e competitiva nei territori, soprattutto nei contesti urbani più complessi dell’area nord e vesuviana.

Particolarmente significativo resta il caso di Ercolano, dove il risultato riaccende il dibattito sulla capacità del partito di esprimere una classe dirigente realmente radicata e riconoscibile. Un tema che non nasce oggi, ma che si ripropone da diverse tornate elettorali.

Nel tempo, infatti, anche in altre realtà come Marano, Quarto e Giugliano, il centrodestra ha spesso alternato fasi di presenza istituzionale a momenti di forte difficoltà organizzativa e di radicamento territoriale.

Sul piano regionale, inoltre, non sono mancate criticità legate alla gestione delle candidature e delle strategie politiche, con frizioni interne e percorsi non sempre lineari, come nel caso delle regionali che hanno visto al centro del dibattito anche la figura di Edmondo Cirielli.

Il nodo centrale resta quello della classe dirigente locale: in molti osservatori sottolineano la difficoltà nel rinnovamento e nella costruzione di una rete politica realmente radicata, capace di intercettare consenso oltre il perimetro nazionale del partito.

In questo scenario, la sfida per Fratelli d’Italia in Campania resta quella del consolidamento territoriale, ancora lontano dall’essere pienamente raggiunto nonostante la forza elettorale espressa a livello nazionale.