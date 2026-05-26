Mugnano, l’“highlander” Mauriello trascina Europa Verde (senza Avs) e colleziona 534 preferenze

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Tra i protagonisti delle elezioni comunali di Mugnano c’è senza dubbio anche Mario Mauriello. Il noto cardiologo cittadino conquista 534 preferenze personali, entra in Consiglio comunale e contribuisce al buonissimo risultato di Europa Verde, che raccoglie 1.846 voti complessivi senza il sostegno diretto di Alleanza Verdi-Sinistra.

Un risultato significativo anche per il profilo politico di Mauriello, storico esponente ambientalista ma da sempre lontano dalle posizioni più radicali e dall’impostazione ideologica di Alleanza Verdi-Sinistra. Il neo consigliere comunale si colloca infatti su posizioni moderate e pragmatiche, non incline a estremismi o letture rigidamente ideologiche, elemento che ne ha rafforzato l’apprezzamento trasversale sul territorio.

A contribuire al successo della lista anche gli ottimi risultati ottenuti da Giuseppe Cipolletta e Mariarosaria Di Guida, tra i candidati più apprezzati della compagine verde. In una fase in cui molti partiti faticano a costruire presenza reale sui territori, il consenso raccolto da Mauriello e dagli altri candidati di Europa Verde dimostra come credibilità personale, presenza costante e rapporto diretto con gli elettori restino fattori decisivi nelle amministrative.













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