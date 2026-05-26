Comunali Calvizzano, Arianna Ferrillo, miss 733 preferenze: “Porterò avanti questo risultato con responsabilità e gratitudine”

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All’indomani di una giornata intensa ed emozionante, desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di accordarmi la propria fiducia”.

Così Arianna Ferrillo, eletta in Consiglio comunale a Calvizzano dopo l’esito delle elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria del sindaco Luciano Borrelli.

“È stata una campagna elettorale impegnativa, vissuta con passione, presenza sul territorio e confronto costante con i cittadini. Il risultato raggiunto rappresenta il frutto di un lavoro di squadra e dell’impegno condiviso da tante persone che hanno creduto nel nostro progetto politico”.

Ferrillo ha poi commentato il risultato personale ottenuto alle urne.

“Le 733 preferenze raccolte rappresentano per me un traguardo straordinario, che accolgo con grande emozione, senso di responsabilità ed enorme gratitudine. Sarò al servizio della comunità con entusiasmo, ascolto e impegno quotidiano, cercando di essere sempre vicina alle esigenze dei cittadini e del territorio”.

Infine il ringraziamento ai sostenitori e alla coalizione.

“Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta, incoraggiata e accompagnata in questo percorso. Da oggi inizia una nuova fase amministrativa che affronteremo con serietà e voglia di fare per il bene di Calvizzano”.













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