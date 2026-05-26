Mugnano, forte affermazione elettorale per Antonio Bova: “Un consenso costruito tra le persone”

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Importante risultato elettorale per Antonio Bova, già vicesindaco nella scorsa consiliatura, che in questa tornata elettorale registra una significativa affermazione, confermandosi tra le figure politiche più apprezzate e radicate sul territorio.

Un consenso maturato nel tempo, costruito attraverso la presenza costante tra la gente, l’ascolto quotidiano delle problematiche del territorio e una disponibilità concreta verso cittadini, famiglie e attività locali. Elementi che, secondo molti osservatori, hanno rappresentato la chiave di un risultato che premia un modo di fare politica vicino alle persone e distante dalle logiche di palazzo.

Nel corso della campagna elettorale, Bova ha puntato su temi legati alla vivibilità urbana, ai servizi, al sostegno delle fasce più fragili e alla valorizzazione del tessuto sociale locale, raccogliendo consenso trasversale e una forte partecipazione popolare.

“Essere sempre presenti, ascoltare e dare risposte concrete”: questa la linea che ha caratterizzato il suo impegno amministrativo negli anni e che oggi trova conferma nelle urne. Numerosi cittadini hanno voluto premiare una figura considerata affidabile, disponibile e profondamente legata al territorio.

La forte affermazione ottenuta rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale politico chiaro: la comunità continua a premiare chi vive il territorio quotidianamente, mantenendo un rapporto diretto e autentico con il popolo.

Per Antonio Bova si apre ora una nuova fase politica, con la responsabilità di trasformare il consenso ricevuto in azioni amministrative concrete, nel segno della continuità, della presenza e dell’impegno verso la collettività.

Comunicato stampa













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