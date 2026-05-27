ELEZIONI CASALNUOVO, SILVESTRO (FI): «GRAVISSIMI GLI EPISODI DI INTIMIDAZIONE DENUNCIATI, SERVONO INTERVENTI URGENTI »

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Esprimo la mia totale e ferma solidarietà alla candidata sindaco Nicoletta Romano per i gravissimi fatti descritti nel suo esposto-denuncia inviato al Prefetto di Napoli e alla Procura della Repubblica, un atto necessario che accende i riflettori su intollerabili episodi di condizionamento, pressioni e intimidazioni volti a inquinare il voto e a limitare il libero esercizio democratico nel territorio di Casalnuovo durante le ultime consultazioni elettorali. Di fronte a metodologie inaccettabili che minacciano le nostre istituzioni, è fondamentale che lo Stato risponda con fermezza, ed è per questo che chiedo alle Autorità competenti l’immediata attivazione di un piano straordinario di sicurezza che preveda presidi fissi interforze in tutti i seggi in vista del prossimo turno di ballottaggio, affinché venga garantito il massimo ordine pubblico e ogni cittadino possa recarsi alle urne in piena libertà, mentre invito tutta la comunità di Casalnuovo a non lasciarsi spaventare e a difendere la propria dignità democratica attraverso la partecipazione al voto”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.