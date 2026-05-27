Disabile finisce in psichiatria dopo tensione all’ASL di Afragola: familiari chiedono chiarezza

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Gentile Direttore,

Le scrivo per segnalare un grave episodio avvenuto il 25 maggio presso ASL Napoli 2 Nord di via Alcide De Gasperi ad Afragola.

Una persona disabile di 49 anni, con fragilità cognitive ma dal carattere docile e non aggressivo, si era recata per una vaccinazione. Dopo l’ennesimo rinvio, avrebbe avuto una reazione di forte agitazione verbale. Da lì la situazione sarebbe degenerata: alterco con un medico, intervento della polizia, immobilizzazione e successivo trasporto presso Ospedale San Giovanni di Dio.

Ore dopo, il soggetto presentava evidenti segni fisici e veniva poi trasferito nel reparto di psichiatria.

Non voglio accusare nessuno senza accertamenti, ma credo sia necessario capire se siano stati rispettati i protocolli previsti per la gestione di persone fragili e disabili, e se l’intervento sia stato proporzionato alla situazione.

Troppo spesso episodi simili restano nel silenzio. Per questo Le chiedo di valutare un approfondimento giornalistico sui fatti accaduti.

Cordiali saluti













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