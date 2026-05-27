Ricomincio dalle Storie chiude la quinta edizione con 3.000 ingressi: tre giorni di libri, laboratori e teatro per bambini e ragazzi

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Si è chiusa con 3.000 ingressi la quinta edizione di “Ricomincio dalle Storie”, il festival gratuito dello storytelling per bambine, bambini e ragazzi che per tre giorni ha animato San Giorgio a Cremano(Na), tra Villa Falanga, la libreria La Bottega delle Parole e la Biblioteca comunale “Giovanni Alagi”.

Una partecipazione ampia, continua, familiare: decine di laboratori, presentazioni di libri per bambini, gruppi di lettura per adolescenti, giochi di ruolo, attività con pittura e disegno, fumetto, teatro, spettacoli, letture ad alta voce, ludobus con i giochi di una volta e momenti di incontro hanno trasformato Villa Falanga e gli altri spazi del festival in una vera città delle storie.

Il tema di questa edizione, “C’era un’altra volta”, ha attraversato l’intero programma: un invito a rileggere le fiabe, capovolgere i punti di vista, immaginare finali diversi e usare la narrazione come strumento di crescita, relazione e cittadinanza. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi sono stati protagonisti attivi: hanno ascoltato, disegnato, scritto, giocato, interpretato personaggi, costruito storie e condiviso esperienze con autrici, autori, illustratori, attori, educatori, formatori e operatori culturali.

«Villa Falanga ha accolto famiglie, bambine, bambini, giochi e attività in un clima di grande partecipazione – dichiarano gli organizzatori –. Per tre giorni San Giorgio a Cremano ha mostrato cosa significa candidarsi a essere davvero una città dei bambini e delle bambine: mettere la cultura per l’infanzia al centro, non come accessorio, ma come priorità educativa e sociale». Ricomincio dalle Storie, spin-off della fiera del libro di Napoli Ricomincio dai Libri, conferma così la forza di un progetto nato dal lavoro quotidiano di una rete che opera tutto l’anno con i libri e per i libri, ma soprattutto con bambine, bambini, adolescenti, scuole e famiglie. Il festival ha messo insieme realtà del territorio, librerie, biblioteche, associazioni, scrittori, illustratori, attori, formatori e professionisti arrivati anche da fuori regione, costruendo una piattaforma culturale capace di fare rete e di portare a San Giorgio a Cremano competenze, esperienze e linguaggi diversi.

«Ricomincio dalle Storie è oggi un’esperienza rara in Campania: un format interamente dedicato allo storytelling, alla lettura e ai linguaggi narrativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il successo di questa edizione dice una cosa molto chiara: quando si investe seriamente sulla cultura per i più piccoli, le famiglie rispondono, i territori si attivano, le comunità crescono. Ringraziamo il Comune di San Giorgio a Cremano e la Città Metropolitana di Napoli, che hanno creduto ancora una volta nel valore del festival e hanno sostenuto e accompagnato questa edizione. Ora guardiamo già al futuro: l’obiettivo è continuare a far crescere Ricomincio dalle Storie come presidio culturale stabile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi», aggiungono gli organizzatori.

La quinta edizione ha confermato anche il valore del terzo settore culturale, capace di organizzare, connettere e innovare: non solo eventi, ma percorsi di partecipazione, alleanze educative, occasioni di accesso gratuito alla cultura e spazi in cui bambini e ragazzi possano sentirsi destinatari reali di una proposta pensata per loro.

Con i suoi 3.000 ingressi, Ricomincio dalle Storie chiude dunque un’edizione partecipata e riconoscibile, rafforzando il legame con San Giorgio a Cremano e rilanciando una sfida: continuare a costruire, attorno ai libri e alle storie, una comunità di lettori e lettrici sempre più ampia, inclusiva e consapevole.