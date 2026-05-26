Raid Usa su missili e navi in Iran, Teheran: “Morte all’America”. E Israele intensifica l’offensiva in Libano

Condividi

Visite: 36

24 Visite

In attesa degli sviluppi sulla trattativa tra Stati Uniti e Teheran si registrano nuovi attacchi militari: gli Usa colpiscono un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di collocare delle mine nello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump prende le distanze dai piani di smaltimento dell’uranio arricchito in Cina (o altrove): “È preferibile che sia distrutto in loco in collaborazione con Teheran”.

Intanto, sul fronte diplomatico, i principali negoziatori di Teheran sono andati in Qatar per discutere i punti controversi di un possibile accordo volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che un “accordo con l’Iran è ancora possibile”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti