Raid Usa su missili e navi in Iran, Teheran: “Morte all’America”. E Israele intensifica l’offensiva in Libano

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epa12726144 An Iranian man holds a picture of Mojtaba Khamenei, the son of the Iranian Supreme Leader, as he takes part in celebrations of the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, 11 February 2026. The Islamic Republic marks the anniversary of the 1979 revolution, which toppled the monarchy and established the Islamic Republic of Iran, with Ayatollah Ruhollah Khomeini serving as its first Supreme Leader. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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In attesa degli sviluppi sulla trattativa tra Stati Uniti e Teheran si registrano nuovi attacchi militari: gli Usa colpiscono un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di collocare delle mine nello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump prende le distanze dai piani di smaltimento dell’uranio arricchito in Cina (o altrove): “È preferibile che sia distrutto in loco in collaborazione con Teheran”.

Intanto, sul fronte diplomatico, i principali negoziatori di Teheran sono andati in Qatar per discutere i punti controversi di un possibile accordo volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che un “accordo con l’Iran è ancora possibile”.

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