Napoli, San Martino:ancora ritardi nei lavori di ripristino del muro. Col nuovo cronoprogramma dovevano terminare il 20 maggio scorso

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Sul permanere dello stato d’abbandono e di degrado dell’area di San Martino, nel quartiere Vomero, uno dei siti più belli e suggestivi di Napoli, da dove è possibile ammirare un panorama mozzafiato, in questi periodo affollato di turisti, interviene, ancora una volta, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che stamani, sollecitato da residenti e commercianti della zona, ha effettuato l’ennesimo sopralluogo.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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