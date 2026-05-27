Traffico rifiuti tra Napoli e la Puglia: maxi blitz dei carabinieri: 19 misure cautelari

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E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia E della BAT. Circa 90 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia impegnati nell’esecuzione di nr. 19 provvedimenti cautelari. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la Sala Conferenze della Procura della Repubblica di Bari.













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