Papa (Futuro Nazionale): “Sui lavori alla funicolare di Montesanto gestione opaca e rischio ritardi gravissimi.”

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“Da oltre due settimane la Funicolare di Montesanto è ferma nel silenzio più totale. Nessuna comunicazione chiara ai cittadini, nessun cronoprogramma pubblico, nessuna certezza sui tempi reali di intervento. Una situazione gravissima che sta causando enormi disagi a migliaia di cittadini, studenti, lavoratori e commercianti dell’area collinare e del centro storico.”

Lo dichiara Emanuele Papa, Presidente della Commissione Trasparenza della V Municipalità di Napoli.

“Come Presidente della Commissione Trasparenza ritengo inaccettabile che, ancora oggi, non sia stato chiarito cosa stia realmente accadendo. In queste ore circolano con insistenza voci estremamente preoccupanti secondo cui una ditta appaltatrice coinvolta in uno dei lotti dei lavori sarebbe prossima al ritiro. Se tali indiscrezioni fossero confermate, si aprirebbe uno scenario devastante: ritardi, riapertura di bandi, nuove gare, burocrazia infinita e il concreto rischio di rivivere l’incubo della Funicolare di Chiaia, rimasta chiusa quasi tre anni tra lentezze, inefficienze e scaricabarile.”

“Napoli non può permettersi un altro disastro del genere. La Funicolare di Montesanto rappresenta un asse strategico fondamentale per la mobilità cittadina. La sua chiusura sta già producendo effetti pesantissimi sul traffico, sul trasporto pubblico locale, sulle attività commerciali e sulla qualità della vita dei residenti.”

“Chiediamo immediatamente ad ANM e all’Amministrazione comunale di dire la verità ai cittadini: esiste o no il rischio di blocco dei lavori? Esiste o no il rischio di ritiro della ditta? Quali garanzie ci sono sul rispetto dei tempi?”

“I nove mesi di chiusura preventivati devono rappresentare un limite invalicabile, non l’ennesima promessa destinata a essere smentita dai fatti. Napoli è stanca di subire inefficienze, ritardi e gestione opaca delle infrastrutture pubbliche. La trasparenza non è un favore, è un dovere.”

“Su questa vicenda manterremo alta l’attenzione politica e istituzionale. Non consentiremo che si consumi nell’indifferenza l’ennesimo danno ai cittadini napoletani.”













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