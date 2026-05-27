Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della pubblica illuminazione: morto 22 enne

Avrebbe perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Così G.S., di soli 22 anni ha perso la vita. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi in via Tortorelle, a Poggiomarino.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro, nato a San Giuseppe Vesuviano ma residente a Poggiomarino, stava percorrendo la strada in direzione via Iervolino quando, all’altezza del civico 212, avrebbe perso il controllo del motociclo andando a impattare violentemente contro un palo dell’energia elettrica. Dopo l’urto, la moto ha terminato la propria corsa alcuni metri più avanti, sul ciglio della carreggiata.