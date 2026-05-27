Marano attende il Tar. Pezzella: “Serve una svolta vera per cancellare quarant’anni di ferite

Gentile direttore,

sono ore febbrili quelle che stiamo attraversando perché dall’esito dell’udienza di discussione davanti al Tar Lazio dipende il futuro della Nostra Cara Marano. Da un lato uno scenario che getterebbe ulteriore fango su una Comunità che ha provato negli anni a reagire ad una marginalità politica ed amministrativa tale da paralizzare quasi sempre i progetti di rinascita e di ripartenza; dall’altro lato la rassegnazione che il marchio che è stato impresso a fuoco negli ultimi 40 anni potrà ritenersi indelebile e nessuno sforzo, nessuna sinergia potrebbe provare a cancellarlo. Chi vive la realtà maranese sente quotidianamente la necessità di cambiare veramente pagina, lo chiedono i giovani ma anche gli anziani: una Città dormitorio, avulsa da tutte le occasioni di rilancio culturale, sociale, economico, è una Città che non da’ risposte, che abbandona i più fragili al loro destino. Qualunque sia l’esito giudiziario nella sede amministrativa deputata a decidere, non ci rimane che confidare nella capacità degli uomini liberi e forti che si riconoscono un un progetto lungimirante in cui il cittadino, la persona vengono messi al centro determinando le dinamiche del dialogo, dell’ascolto e del confronto necessarie e non sufficienti a sconfessare un destino altrimenti già segnato …

Absit iniura verbis Rosario Pezzella (già consigliere anziano, assessore e candidato sindaco del Comune di Marano)