Marano, al via installazione 70 telecamere contro sversamenti e illegalità: “Qualcosa finalmente si muove”

A Marano partono i lavori per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza comunale: circa 70 telecamere, molte delle quali dotate anche di lettura targhe, saranno collocate in diversi punti sensibili del territorio, dalle periferie alle aree maggiormente colpite dallo sversamento illecito di rifiuti. Tra le zone considerate più critiche figura anche Piazza Spirito Santo, da anni al centro di segnalazioni e proteste dei residenti.

Il progetto rappresenta uno dei risultati più concreti raggiunti negli ultimi mesi dalla Commissione straordinaria che guida il Comune. Pur tra inevitabili lentezze burocratiche e criticità ancora evidenti, qualcosa si sta muovendo sul fronte della legalità amministrativa e della tutela ambientale.

Non ci sono soltanto le telecamere. Negli ultimi tempi sono arrivate anche alcune sanzioni contro gli “incivili del sacchetto”, ancora troppo poche rispetto all’ampiezza del fenomeno, ma comunque indicative di una maggiore attenzione verso il controllo del territorio.

Importante anche la scelta dell’adesione alla centrale di committenza Agrorinasce, al posto della precedente centrale unica di committenza nolana, considerata da molti un passaggio necessario per garantire maggiore trasparenza e affidabilità nelle procedure amministrative.

Parallelamente è partita la digitalizzazione degli atti comunali, intervento atteso da anni e fondamentale per mettere ordine in una macchina amministrativa spesso segnata da confusione, ritardi e procedure opache stratificatesi nel tempo. A questo si aggiunge il rinnovamento dell’ufficio legale, altro tassello ritenuto essenziale per rafforzare il funzionamento dell’ente.

Naturalmente resta ancora moltissimo da fare, soprattutto sul piano ambientale e su quello dell’efficienza della macchina comunale. Le emergenze del territorio non si cancellano in pochi mesi. Ma raccontare che “non si fa nulla”, come sostengono alcuni commentatori e certa informazione interessata, significa ignorare una serie di interventi concreti che, lentamente, stanno iniziando a produrre effetti visibili.