Comunali. Izzo: “Da Mugnano a Melito, il centrodestra paga anni di vuoto politico”

Le recenti vittorie elettorali dei sindaci di Calvizzano, Mugnano e Melito, situate nella periferia nord di Napoli, non devono essere lette esclusivamente come un trionfo del campo largo, ma come il sintomo di un vuoto politico che il centrodestra non ha saputo colmare, paradossalmente, grazie alla propria assenza. La sconfitta degli avversari non è dovuta a una forza propositiva inattaccabile, quanto piuttosto a una latitanza storica e strutturale del centrodestra nel territorio campano, lasciata incustodita da anni. Il problema di fondo risiede nella deriva autoreferenziale che ha colpito i rappresentanti locali e regionali di questo schieramento. Da troppo tempo, la classe dirigente di centrodestra sembra aver concentrato le proprie energie sulla tutela di interessi personali o di cerchia, trascurando le urgenze concrete delle comunità e le criticità sociali che affliggono il territorio. Questa disconnessione tra leadership e base elettorale ha creato un terreno fertile per l’ascesa di candidati indipendenti o di coalizioni alternative, che hanno saputo intercettare il malcontento di un’area geografica sentita da tempo abbandonata. Se questo scenario campano è considerato un indicatore affidabile per l’intero quadro regionale, le prospettive per il centrodestra in vista delle elezioni politiche del 2027 appaiono preoccupanti. La Campania non è un’eccezione isolata, ma un termometro che segnala una crisi di credibilità e di radicamento che rischia di propagarsi. I vertici nazionali del partito non possono permettersi di ignorare questo segnale d’allarme, confidando in strategie obsolete o nella protezione di figure politiche ormai inefficienti. La Premier Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta strategica cruciale: non può permettere che quattro anni di governo, caratterizzati da un chiaro progetto di rilancio nazionale, vengano compromessi da una gestione localistica e inconsistente in Campania. È imperativo intervenire con un netto ricambio generazionale e funzionale, sostituendo il personale dirigente locale che ha dimostrato incapacità di rappresentanza. Proteggere una struttura politica debole e distante dai bisogni reali degli elettori significherebbe tradire gli obiettivi di governo e consegnare un’ulteriore vittoria al disincanto degli elettori campani.

Michele Izzo