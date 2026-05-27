Calvizzano, il neo Sindaco Borrelli si scaglia contro gli haters anonimi: “Pronti a denunciare i fatti in procura”

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𝗔𝗗𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔!

Queste sono solo alcune delle offese che abbiamo ricevuto durante la campagna elettorale e che continuiamo a ricevere da profili anonimi e fake, che nulla hanno a che vedere con il confronto politico civile. Durante tutta la campagna abbiamo scelto di non rispondere a questo tipo di attacchi, pur sapendo perfettamente che non erano normali né accettabili, per rispetto del risultato elettorale e della comunità.

Ma adesso basta: la campagna è finita e non può continuare sui social con diffamazioni, insulti e accuse gravi alla nostra onestà e alla nostra persona. Abbiamo già raccolto screenshot, link e prove di ogni singolo commento: tutto è tracciabile e sarà portato nelle sedi competenti. Da oggi procederemo con segnalazioni alla Polizia Postale e, se necessario, alla Procura della Repubblica, per i reati di diffamazione e offese online.

Ricordiamo inoltre che anche chi amministra gruppi social non è estraneo a queste dinamiche: quando, a fronte di segnalazioni, non interviene per rimuovere contenuti diffamatori o per arginare comportamenti scorretti, può essere chiamato a risponderne secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non accettiamo e non accetteremo più attacchi alla nostra onestà e alla nostra persona: chi pensa di potersi nascondere dietro un profilo falso per offendere e diffamare dovrà assumersi le proprie responsabilità nelle sedi opportune.

Noi, a differenza di altri, continuiamo a lavorare per il bene di Calvizzano con serietà, trasparenza e rispetto per tutti i cittadini.

NOTA STAMPA

SINDACO DI CALVIZZANO LUCIANO BORRELLI













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