FORZA ITALIA, BICCHIELLI: “PAGINE PUBBLICITARIE CONTRO IL SENATORE SILVESTRO, CHIARIRE CHI LE HA PAGATE”

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“Questa mattina abbiamo letto su due quotidiani campani intere pagine contenenti accuse ingiuste e strumentali nei confronti del segretario provinciale di Napoli di Forza Italia, il senatore Franco Silvestro. Solo successivamente abbiamo scoperto che quelli non erano normali articoli prodotti dai giornali ma spazi pubblicitari a pagamento. E a questo punto credo che la vera domanda politica e giornalistica che tutti dobbiamo porci sia una sola: chi ha pagato quelle pagine? Chi ha acquistato spazi pubblicitari per colpire politicamente il senatore Silvestro? Parliamo di un fatto gravissimo, che nulla ha a che vedere con il libero confronto politico e che rischia invece di rappresentare un utilizzo opaco di strumenti mediatici per finalità a noi sconosciute. Per questo riteniamo necessario che venga fatta immediatamente piena luce su quanto accaduto, nella massima trasparenza, chiarendo responsabilità, modalità e finalità di questa operazione”.













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