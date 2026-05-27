Melito. Pellecchia vince anche con gli ex Amente: il centrodestra trasloca in maggioranza

Diversi volti nuovi ma anche tanti protagonisti delle ultime amministrazioni comunali sono stati eletti in consiglio comunale a Melito. Nella compagine di centrosinistra guidata da Dominique Pellecchia, che ha stravinto le elezioni, non non mancano però volti legati un tempo al centrodestra melitese. E’ il caso di Melito A Testa Alta, composta dall’ex capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia Cosimo Amente, figlio del più volte sindaco Antonio. In lista il più votato alle comunali, Vincenzo Costa, oggi vicino al consigliere regionale Giovanni Porcelli, ma consigliere di centrodestra nell’ultima amministrazione Amente e candidato in Forza Italia alle precedenti amministrative con Nunzio Marrone. Della medesima lista faceva parte Francesco Pisani, fratello di Cesare posizionatosi alle spalle di Costa. A chiudere il podio di eletti Luisa D’Ambrosio, moglie di Vincenzo Cicala, assessore ai Lavori Pubblici della giunta Amente nel 2017. Di quella maggioranza facevano parte anche Angela Guarino e Enrico Maisto, già passati (ed eletti) nel Partito Democratico alle precedenti comunali, successo bissato anche qualche giorno fa. Stesso discorso per Valentina Rella, candidata con il centrodestra nel 2011 e nel 2017, ma transitata sulla sponda di Pellecchia già nel 2021 (Free Melito). Sempre dal centrodestra viene un’altra new entry della maggioranza, Angela Esperimento in corsa 5 anni fa con la civica Pensiero Comune a sostegno di Nunzio Marrone.