Francesco II e il Regno delle Due Sicilie: mostra-evento al Museo Bonelli

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Promossa d’intesa con la Fondazione il Giglio, si avvale del patrocinio morale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, verrà inaugurata oggi alle 11,00 al Museo di Napoli – Collezione Bonelli e sarà visitabile su prenotazione fino al 2 giugno.
Si potranno ammirare documenti e testimonianze uniche ed in gran parte inedite, riconducibili a Francesco II ed alla Dinastia borbonica, presenti nelle collezioni del Museo, ma mostrate in quest’occasione per la prima volta al pubblico.
Tra i reperti esposti, spiccano, un manifesto firmato Don Carlos in quanto non ancora Rex, datato 1 maggio 1734, stampato ad Aversa dove si trovava di stanza il 7 maggio, prima dello storico ingresso che avvenne il 10 maggio a Napoli. Quattro lettere autografe di Francesco II, il cui contenuto è di estremo interesse, in quanto trattano tra gli altri argomenti, della titolarità dei beni presenti nel Museo di Napoli e della richiesta inoltrata al Duca di Caianiello di “dar soccorso ai miseri”. Ma anche il testo a stampa recante le parole dell’Inno del Regno delle Due Sicilie, il manifesto dell’Atto Sovrano redatto da Francesco II del 25 giugno 1860, la lettera a firma di Alfonso di Borbone, nella quale, a seguito della dipartita della Regina Maria Sofia, ringrazia per le condoglianze ricevute, definendo la stessa “eroica regina” ed il fratello Francesco II “buono e Santo Re”, la foto più piccola conosciuta, visibile al microscopio, realizzata nel 1860 dallo spionaggio inglese, che ritrae la flotta borbonica e tanto altro e di estremo interesse, tanto da fare di questa mostra un appuntamento da non perdere.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews