Francesco II e il Regno delle Due Sicilie: mostra-evento al Museo Bonelli

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Museo di Napoli Promossa d’intesa con la Fondazione il Giglio, si avvale del patrocinio morale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, verrà inaugurata oggi alle 11,00 al– Collezione Bonelli e sarà visitabile su prenotazione fino al 2 giugno.

Si potranno ammirare documenti e testimonianze uniche ed in gran parte inedite, riconducibili a Francesco II ed alla Dinastia borbonica, presenti nelle collezioni del Museo, ma mostrate in quest’occasione per la prima volta al pubblico.

Tra i reperti esposti, spiccano, un manifesto firmato Don Carlos in quanto non ancora Rex, datato 1 maggio 1734, stampato ad Aversa dove si trovava di stanza il 7 maggio, prima dello storico ingresso che avvenne il 10 maggio a Napoli. Quattro lettere autografe di Francesco II, il cui contenuto è di estremo interesse, in quanto trattano tra gli altri argomenti, della titolarità dei beni presenti nel Museo di Napoli e della richiesta inoltrata al Duca di Caianiello di “dar soccorso ai miseri”. Ma anche il testo a stampa recante le parole dell’Inno del Regno delle Due Sicilie, il manifesto dell’Atto Sovrano redatto da Francesco II del 25 giugno 1860, la lettera a firma di Alfonso di Borbone, nella quale, a seguito della dipartita della Regina Maria Sofia, ringrazia per le condoglianze ricevute, definendo la stessa “eroica regina” ed il fratello Francesco II “buono e Santo Re”, la foto più piccola conosciuta, visibile al microscopio, realizzata nel 1860 dallo spionaggio inglese, che ritrae la flotta borbonica e tanto altro e di estremo interesse, tanto da fare di questa mostra un appuntamento da non perdere.













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