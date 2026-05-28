Marano, verso la riapertura la scuola dell’infanzia chiusa dal Comune nei giorni scorsi per mancanza di agibilità

Condividi

Visite: 203

69 Visite

Potrebbe riaprire già nei prossimi giorni una scuola dell’infanzia di Marano, nata da poco sul territorio e chiusa nelle scorse settimane dal Comune per la mancanza dell’agibilità.

I titolari della struttura hanno infatti presentato una Scia all’Ufficio Urbanistica del Comune e, secondo quanto si apprende, il parere tecnico sarebbe favorevole. A breve potrebbe dunque arrivare la revoca del provvedimento di chiusura adottato dall’ente comunale.

La vicenda aveva suscitato preoccupazione tra le famiglie dei bambini iscritti, costrette a fare i conti con l’interruzione delle attività scolastiche. Ora, dopo gli adempimenti richiesti dagli uffici competenti, la situazione sembra avviarsi verso una soluzione positiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti