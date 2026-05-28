Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro

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Il calcolo è per difetto: 200 milioni di euro. Solo una parte dello sconfinato tesoro accumulato a partire dagli anni ’80 dai narcos della mafia. Un business che ha visto moltiplicare i suoi guadagni grazie ai reinvestimenti in mezzo mondo, svelato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo che, con l’accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa, ha arrestato tre persone e disposto il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per la cifra record, appunto, di 200 milioni.