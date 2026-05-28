Elezioni comunali. Sangiuliano: «A Casalnuovo carosello di moto per intimidire libertà di voto»

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«Scene che pensavamo relegate esclusivamente alla finzione cinematografica e che invece sono realtà tangibile a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove secondo la denuncia coraggiosa di una candidata a sindaco ci sarebbe stato un ”carosello” di moto teso ad intimidire la libertà del voto. Ora, tutte le istituzioni preposte si attivino immediatamente per accertare i fatti ed eventualmente denunciare i responsabili». Lo riferisce in una nota il capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano.

«La legalità è precondizione delle libertà democratiche soprattutto quando implica l’espressione del diritto di voto. Mi aspetto un’immediata reazione delle istituzioni», aggiunge Sangiuliano

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