NAPOLI. INAUGURATO IL PUNTO LETTURA DELLA RETE 3L DEDICATO A LUIGI GALLETTA, VITTIMA INNOCENTE

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Il 25 maggio 2026 alle 14:30, presso l’I.C. Gabelli-Colletta in via Carbonara, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Punto Lettura “3L– Libri e Letture 0-6 per la Legalità” intitolato alla memoria di Luigi Galletta, vittima innocente della criminalità ucciso il 31 luglio 2015, all’età di 22 anni, in un’officina a pochi metri dalla scuola, perché non avrebbe voluto o saputo rivelare informazioni su un cugino ricercato da un clan della camorra.

A distanza di 11 anni Napoli lo ricorda nella scuola dell’infanzia, a pochi passi dall’officina dove Luigi lavorava onestamente, intitolandogli uno dei Punti Lettura della “Rete 3L per Napoli” per la promozione della lettura dialogica, che coinvolge scuole, famiglie ed Enti del Terzo settore al fine di prevenire le devianze minorili.

La Rete 3L è promossa dalla Biblioteca Annalisa Durante con il sostegno del Cepell e la partecipazione della Fondazione Polis della Regione Campania, attuatrice del Programma Semi di Storie a valere sulla L.R. 15/2020, nonché dell’AIB – Associazione Italiana Biblioteche, cofondatrice del Programma Nati per Leggere, in partenariato con I Teatrini – Centro Campano Teatro d’Animazione, Fondazione Cultura & Innovazione, Orizzonti OdV e Demophila, a cui si sono aggiunti Gatto Verde Edizioni, la Casa di Francesca, il Grillo Parlante, Biblioteca Le Nuvole, Pianoterra, Progetto Uomo, Figli in Famiglia e numerose scuole del territorio cittadino.

Ad accogliere gli invitati sono intervenuti la dirigente scolastica Antonia Marino, la referente per l’infanzia Maria Angela De Guglielmo, il corpo docente della scuola e le famiglie dei piccoli studenti. Ospite d’onore Enzo Galletta, papà di Luigi, accompagnato da Giannino Durante, altro papà che porta avanti la memoria della figlia, insieme al presidente dell’associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna, al segretario generale della Fondazione Polis, Enrico Tedesco, e alla referente del presidio di Libera Napoli Centro, Emanuela Perillo.













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