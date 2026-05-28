Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato. Fermate cinque persone

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È stata rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato, e lì violentata ripetutamente da più uomini. Probabilmente – ed è una delle contestazioni rivolte ai cinque uomini fermati – la vittima sarebbe stata drogata per evitare ogni tipo di reazione. Solo dopo tre giorni sarebbe riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto a un passante che ha lanciato l’allarme.

Secondo quando ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, la vittima, trentaduenne colombiana, avrebbe raggiunto la Capitale una decina di giorni prima dell’adescamento e del sequestro e nel corso di una serata trascorsa in un ristorante lo scorso 19 maggio, sarebbe stata avvicinata da un uomo all’esterno del locale in zona Prenestina a cui avrebbe chiesto una dose di hashish. Convinta da quest’ultimo a seguirlo per concludere la consegna, avrebbe camminato con lui per 30 minuti, prima di raggiungere un furgone sul quale, poi, sarebbe stata caricata con la forza. Raggiunto l’edificio abbandonato sarebbero iniziate le violenze che sono poi proseguite per tre giorni.













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