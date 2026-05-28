Mugnano, il 3 giugno la proclamazione del neo sindaco Schiattarella

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Sarà proclamato ufficialmente il prossimo 3 giugno, alle ore 15, presso il Municipio di Mugnano, il nuovo sindaco Pierluigi Schiattarella. L’esponente politico raccoglie il testimone di Luigi Sarnataro, chiudendo un ciclo amministrativo durato undici anni alla guida della città.

La vittoria elettorale di Schiattarella è stata netta: oltre l’81 per cento dei consensi, un risultato che gli garantirà una maggioranza amplissima in consiglio comunale. Saranno infatti 22 i consiglieri che sosterranno il neo sindaco, mentre soltanto due rappresenteranno l’opposizione.

Numeri che certificano un consenso quasi plebiscitario ma che, dal punto di vista politico, aprono anche una riflessione sugli equilibri interni della futura amministrazione. Maggioranze così larghe, infatti, se da un lato assicurano stabilità e forza numerica, dall’altro possono generare dinamiche interne complesse, tensioni tra gruppi e ambizioni politiche difficili da gestire nel lungo periodo.

Per Schiattarella la vera sfida sarà dunque mantenere coesa una coalizione molto ampia e trasformare il largo consenso ottenuto alle urne in una guida amministrativa efficace e stabile.













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