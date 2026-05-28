“Forza Italia Campania, i big azzurri contro Martusciello: ‘Basta imposizioni e narrazioni false’”

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“Le elezioni amministrative in Campania consegnano un dato politico che impone una riflessione seria e non può essere nascosto dietro operazioni di propaganda interna o narrazioni autoreferenziali. I risultati parlano con chiarezza e fotografano una difficoltà politica e organizzativa che Forza Italia non può più permettersi di ignorare”.

Lo dichiarano i senatori Franco Silvestro e Raffaele De Rosa, i deputati Annarita Patriarca e Pino Bicchielli e i consiglieri regionali Livio Petitto, Susy Panico e Angela Parente.

“Nel precedente documento politico avevamo già evidenziato criticità e rischi che oggi trovano purtroppo conferma in diversi territori della Campania. Tuttavia, è giusto distinguere con chiarezza il prezioso lavoro svolto da tanti amministratori locali, dirigenti territoriali e realtà civiche vicine ai valori moderati e del centrodestra, che in molte province hanno contribuito a ottenere risultati importanti e significativi”, aggiungono.

“Proprio questo dato rende ancora più evidente il paradosso politico: dove il territorio ha potuto lavorare con autonomia, radicamento e credibilità, sono arrivati risultati positivi; dove invece hanno prevalso imposizioni, personalismi, veti e scelte calate dall’alto, si sono prodotte divisioni, tensioni interne e indebolimento del partito. È evidente che non si possa continuare a vivere di fotografie, rappresentazioni artificiali o narrazioni costruite lontano dalla realtà quotidiana degli amministratori e dei militanti. La politica vera si misura sul consenso, sulla presenza nei territori e sulla capacità di costruire comunità politiche credibili”, prosegue la nota.

“Riteniamo quindi ribadire la necessità di aprire immediatamente una riflessione profonda sulla gestione regionale del partito, superando una fase politica che in troppi territori viene ormai percepita come distante dalle esigenze reali di amministratori, iscritti ed elettori – sottolineano gli esponenti azzurri – Fa inoltre discutere il tentativo di attribuire automaticamente al coordinamento regionale esperienze civiche e amministrative che hanno invece una storia autonoma, territoriale e indipendente dai meccanismi regionali del partito. Un chiarimento necessario proprio per rispetto del lavoro serio svolto da tanti sindaci, amministratori e comunità locali”.

“Per queste ragioni ribadiamo la richiesta di aprire immediatamente una fase nuova, più inclusiva, autorevole e realmente radicata nei territori, capace di restituire a Forza Italia in Campania una prospettiva politica forte, credibile e condivisa”, conclude la nota.













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