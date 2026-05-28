Marano, donna investita da una bici al corso Mediterraneo: dopo i soccorsi denuncia anche un furto in borsa

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Momenti di paura poco fa al corso Mediterraneo di Marano, dove una donna è stata investita da una bicicletta guidata da un cittadino extracomunitario. L’impatto ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno immediatamente prestato soccorso alla signora in attesa dell’arrivo degli aiuti.

Secondo una prima ricostruzione, la donna non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche, ma durante i momenti successivi all’incidente si sarebbe accorta della possibile sparizione di alcuni effetti personali custoditi nella borsa, tra cui probabilmente il portafogli.

Al momento non vi sono conferme ufficiali sull’eventuale furto e la vicenda resta ancora da chiarire. Sul posto si sono registrati attimi di confusione e saranno gli eventuali accertamenti a stabilire quanto accaduto.













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