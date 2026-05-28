Marano, cronoprogramma strade: lavori Enel, ABC e Comune per rifare asfalto e reti. Ecco il punto della situazione

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E’ partito da via Lazio, già da giorni, il piano di rifacimento stradale che nelle prossime settimane interesserà diverse arterie cittadine di Marano attraverso gli interventi programmati da Enel, ABC e Comune.

Sono già in corso i lavori di Enel in via Lazio, dove l’azienda sta intervenendo per il potenziamento della rete elettrica. Dopo questa prima fase, i cantieri si sposteranno in via Tagliamento e successivamente interesseranno nuovamente via Lazio e corso Umberto. Al termine degli interventi tecnici sarà rifatto anche il manto stradale nelle zone coinvolte.

Parallelamente entrerà in azione anche ABC, che dovrà realizzare una nuova condotta idrica nell’area di Castellebelvedere. Anche in questo caso, dopo i lavori infrastrutturali, sarà ripristinato l’asfalto lungo le strade interessate dal cantiere.

Previsto inoltre un ulteriore piano di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Marano con fondi propri. Tra le strade inserite nel programma figurano corso Mediterraneo, via San Rocco e numerose altre arterie cittadine che necessitano di interventi sul manto stradale.

L’obiettivo dell’amministrazione è coordinare i vari lavori pubblici per evitare interventi ripetuti sulle stesse strade e procedere gradualmente al miglioramento della viabilità urbana e delle infrastrutture cittadine.













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