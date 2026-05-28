Municipalità, si dimette Arianna Mocerino: “Troppi personalismi, manca ascolto e visione condivisa’”

Con amarezza, ma con piena lucidità e coerenza, comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dal ruolo ricoperto presso la Municipalità.

È una scelta maturata dopo un’attenta riflessione, nel rispetto dei valori che hanno sempre guidato il mio percorso umano, professionale e pubblico: responsabilità, coerenza, serietà e rispetto degli impegni assunti.

Quando ho scelto di candidarmi, l’ho fatto con entusiasmo e con il desiderio sincero di rappresentare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e contribuire concretamente alla vita del territorio.

A chi mi ha votata avevo fatto delle promesse. Le ho fatte con convinzione, con serietà e con senso del dovere. Oggi, tuttavia, devo prendere atto di non essere stata messa nelle condizioni di poterle mantenere, non per mia volontà.

In un contesto nel quale manca un reale ascolto e nel quale troppo spesso prevalgono iniziative individuali prive di una visione condivisa, il ruolo che ricopro finisce per perdere efficacia e significato.

Non intendo occupare un posto, né percepire compensi o gettoni di presenza, se non posso incidere davvero e se non posso restituire ai cittadini risposte concrete e risultati tangibili.

Per rispetto verso chi ha creduto in me, verso la mia professione e verso me stessa, scelgo quindi di fare un passo indietro.

Continuerò, come ho sempre fatto, a mettere la mia voce, le mie competenze e il mio impegno al servizio delle persone, anche al di fuori delle istituzioni.

Ringrazio di cuore chi mi ha dato fiducia, chi mi ha sostenuta e chi ha creduto in me.

Ringrazio anche chi non lo ha fatto, perché ogni confronto, ogni critica e ogni esperienza mi hanno comunque insegnato qualcosa.

È stata, nonostante tutto, una bella esperienza, che porterò con me con gratitudine e consapevolezza

Avv. Arianna Mocerino