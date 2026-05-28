De Laurentiis spinge per Allegri: l’ex tecnico rossonero a un passo dal Napoli. Italiano superato in extremis

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Un sorpasso all’ultima curva, dopo un testa a testa giocato sulle rispettive qualità portate in dote alla corte di De Laurentiis, che li apprezza sicuramente entrambi. Ma, a quanto pare, Massimiliano Allegri l’ha spuntata su Vincenzo Italiano (che peraltro si è appena liberato dal Bologna). Sarà lui il nuovo tecnico del Napoli dopo l’addio di Conte. In questo contesto c’è anche da sottolineare come Max fosse un pallino del presidente azzurro da tempo, fin dal 2019. Ora, l’obiettivo sta per diventare realtà.