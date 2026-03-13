VILLARICCA IN LUTTO PER GIUSEPPE: FOLLA AI FUNERALI DEL 19ENNE MORTO PER UN INCIDENTE DOMESTICO

Condividi

9Un dolore profondo, composto ma palpabile, ha avvolto Villaricca dove sono iniziati da poco i funerali di Giuseppe Lucarelli, il 19enne morto ieri in ospedale dopo giorni di agonia.

La cerimonia si svolge presso la chiesa di San Giovanni Paolo II, nel quartiere dove il giovane viveva con la sua famiglia. La partecipazione è enorme: amici, conoscenti, ex compagni di scuola e tanti cittadini hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto al ragazzo.

La chiesa, troppo piccola per contenere tutte le persone accorse, ha reso necessario celebrare il rito anche all’esterno.

Davanti all’altare la bara bianca, simbolo di una vita spezzata troppo presto.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino. Ai funerali è presente anche il sindaco Francesco Gaudieri, insieme a rappresentanti delle istituzioni, associazioni e realtà del territorio nonché polizia locale e carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si sarebbe ferito accidentalmente in casa, riportando una grave ferita alla gola dopo aver urtato contro una porta a vetro. Trasportato d’urgenza in ospedale, ha lottato per giorni tra la vita e la morte fino al tragico epilogo avvenuto ieri presso l’ospedale di Giugliano.

La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità.

“Anche chi non lo conosceva sente il peso di questa tragedia”, ha dichiarato Salvatore Mautone, presidente dell’associazione Idee e Concretezza. Parole di sgomento e cordoglio sono arrivate anche dalla cooperativa Malia Fusco.

Durante l’omelia, il parroco ha invitato i presenti a stringersi attorno alla famiglia del giovane e a non lasciarla sola in questo momento di immenso dolore e ha invitato i suoi amici ad “amare la vita come l’amava Giuseppe. Un ragazzo pieno di vita – ha aggiunto – che aveva sogni grandi. Non sprecate, dunque, il vostro tempo”.

“Ricordate Giuseppe nelle vostre preghiere – ha detto ancora don Emanuele –. Oggi lo affidiamo a Dio, certi che ora sia tra le sue braccia”.

Intorno alla famiglia – il padre, la madre, i fratelli e le sorelle – si è stretto l’abbraccio di un’intera città, ancora incredula davanti a una tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo di appena diciannove anni.













