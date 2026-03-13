Scioglimento del Comune di Marano, il Tar prende altro tempo per analizzare la relazione integrale e i motivi aggiunti proposti dall’ex sindaco

Condividi

Visite: 1

3 Visite

Si dovrà attendere la fine di maggio, se non addirittura i primi di giugno, per conoscere l’esito del ricorso presentato contro lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di Napoli per infiltrazioni camorristiche. Lo aveva anticipato mesi fa TerranostraNews, e nelle ultime settimane è emerso che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, come riporta L’Altra notizia (noi citiamo, loro mai pur attingendo tanto, ndr) ha deciso di prendersi più tempo per esaminare la documentazione integrativa prodotta dalla difesa dell’ex sindaco Matteo Morra.

Il collegio amministrativo, infatti, sta analizzando i motivi aggiunti depositati dagli avvocati dell’ex primo cittadino dopo l’acquisizione della relazione integrale sullo scioglimento, questa volta senza omissis. Si tratta di un dossier molto corposo — oltre 350 pagine — redatto dagli ispettori della Prefettura di Napoli, alla base del provvedimento che ha portato al commissariamento del Comune.

Proprio la disponibilità della relazione completa ha spinto i difensori a presentare ulteriori elementi difensivi, ritenuti utili per contestare alcune delle valutazioni contenute nel documento prefettizio. Per questo motivo i giudici del Tar hanno ritenuto necessario prolungare i tempi di esame del fascicolo, così da poter valutare in modo approfondito i nuovi atti depositati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti