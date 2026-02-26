Ferimento Pisacane. Dal tentato omicidio alle lesioni aggravate: il Riesame ribalta tutto, svolta clamorosa per Bevivino

Clamoroso al Riesame nel procedimento relativo al ferimento di Pisacane Gianluca, fratello dell’allenatore del Cagliari da tentato omicidio a lesioni aggravate, cambia tutto per Bevivino Vincenzo Colpo di scena giudiziario all’udienza del 16 febbraio 2026: il giudice del Riesame ha riqualificato la condotta contestata a Bevivino Vincenzo, inizialmente accusato di concorso in tentato omicidio, derubricandola in lesioni personali aggravate. Una decisione destinata a incidere profondamente sull’impianto accusatorio e sulle prospettive processuali dell’imputato. La pronuncia è arrivata al termine di una discussione particolarmente intensa. Secondo quanto emerso in aula, il collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti, non sussistano elementi sufficienti a dimostrare l’intenzione omicidiaria, requisito essenziale per sostenere l’ipotesi di tentato omicidio. Determinante sarebbe stata la rivalutazione delle modalità dell’azione. Gli avvocati Luigi Senese e Nicoletta Viggiani difensori di fiducia del Bevivino avevano insistito proprio sull’assenza del dolo diretto o dolo alternativo , sostenendo che l’aggressione – pur grave – non fosse sorretta dalla volontà di provocare la morte. Tesi che il giudice del Riesame ha ritenuto, almeno in questa fase cautelare, meritevole di accoglimento. Di tutt’altro avviso la Procura, che aveva costruito l’impianto accusatorio sottolineando la violenza dell’azione e l’utilizzo di un’arma ritenuta potenzialmente letale. Il procedimento proseguirà ora davanti al giudice competente per il merito, dove sarà definitivamente accertata la responsabilità dell’imputato. Ma la decisione del Riesame segna già un passaggio cruciale in una vicenda che, fin dall’inizio, ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica.