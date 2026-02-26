Casavatore, arrestato Salvatore Ferone

Condividi

COMUNICATO STAMPA – CASAVATORE

I Carabinieri della Stazione di Casavatore (NA), coadiuvati nella fase operativa da militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria, nella notte di lunedì hanno individuato e tratto in arresto FERONE Salvatore (35enne, di Casavatore), destinatario dal mese di novembre u.s. di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

Il FERONE, ritenuto elemento apicale dell’omonimo clan operante in Casavatore e conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “o’ mackay”, era destinatario di una condanna definitiva a dieci anni per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso negli anni 2011/2012 tra i comuni di Casavatore, Arzano e Napoli. Lo stesso, a far data dall’emissione del provvedimento nel mese di novembre 2025, si era reso irreperibile.

Le ininterrotte ricerche dell’uomo in tutti i luoghi da lui abitualmente frequentati, oltre che i numerosi servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri hanno quindi portato al suo rintraccio, nella nottata di lunedì, proprio a Casavatore all’interno della sua abitazione sita in quel corso Europa.













