Marano, frana in via Roma: sopralluogo del tecnico incaricato dalle famiglie con vigili del fuoco

Nuovo sopralluogo questa mattina in via Roma a Marano, dove nei giorni scorsi si è verificata una frana che ha destato preoccupazione tra i residenti.

Il tecnico incaricato dalle famiglie ha effettuato un’ispezione sul posto insieme all’amministratore di condominio, accompagnato dai vigili del fuoco. L’obiettivo è verificare lo stato dei luoghi e procedere alla stima dei danni in vista degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area.

La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si attendono le valutazioni tecniche per definire tempi e modalità dei lavori.

