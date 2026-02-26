MARANO, VIA PO RIFATTA DOPO LA DIFFIDA DEL COMUNE ALLA DITTA CHE AVEVA LAVORATO (MALE)

Via Po rifatta dall’Enel dopo la diffida del Comune per precedenti lavori che avevano causato danni alla piccola e angusta arteria che immette sul corso Mediterraneo. Oggi, come annunciato nei giorni scorsi dal nostro portale, il completamento dell’intervento atteso dai cittadini. Le diffide e le segnalazioni, come si può notare, servono eccome. Non bisogna dare peso, dunque, alle Cassandre dei social e ai politicanti locali.

