AMMINISTRATIVE, SMARRAZZO (CR): TERRITORI PRIMA DEGLI SCHEMI. A TRENTOLA CIVICA A SOSTEGNO DI APICELLA

“Il progetto del Campo Largo rappresenta una prospettiva politica importante e strategica, soprattutto a livello regionale e provinciale. Allo stesso tempo, nei contesti locali è fondamentale saper leggere con attenzione le dinamiche amministrative e le esperienze maturate sui territori”. Lo afferma il consigliere regionale di Casa Riformista Pietro Smarrazzo.

“A Trentola Ducenta – spiega – si è consolidata nel tempo un’esperienza amministrativa che ha garantito continuità, stabilità e risposte concrete ai bisogni della comunità. In questo quadro, riteniamo responsabile valorizzare il lavoro svolto e sostenere un progetto amministrativo che ha dimostrato serietà e capacità di governo”.

“Per queste ragioni – aggiunge – abbiamo deciso di accompagnare, attraverso una lista civica aperta, il percorso di continuità amministrativa del sindaco Michele Apicella in coerenza con un’impostazione riformista, pragmatica e orientata ai risultati”.













