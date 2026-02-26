Da Calvizzano alla Camera dei Deputati: Nadia Casolaro tra i 1000 talenti italiani premiati dalla Fondazione Italia USA

Condividi

Nata a Napoli nel 1993 e residente a Calvizzano, Nadia Casolaro è tra le vincitrici del Premio America Giovani conferito dalla Fondazione Italia USA. il prestigioso, riconoscimento destinato ai mille migliori neolaureati d’Italia selezionati per merito accademico.

Il premio le è stato consegnato il 16 febbraio 2026 nel corso di una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.

Il Premio America Giovani, promosso dalla Fondazione Italia USA e affiancato allo storico Premio America dedicato a personalità di chiara fama internazionale, valorizza ogni anno mille talenti italiani con un percorso universitario di eccellenza. La selezione avviene attraverso la banca dati delle università italiane e tiene conto di numerosi parametri meritocratici: punteggio di laurea, età al conseguimento del titolo, media degli esami, sessione di laurea, curriculum studiorum ed eventuali esperienze all’estero. Non sono previste autocandidature.

Dopo il diploma al Liceo Socio Psico-Pedagogico dell’Istituto Superiore Statale Carlo Levi di Marano di Napoli, Nadia Casolaro ha conseguito la laurea triennale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli con una testi di laurea in marketing, per poi completare il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, conseguita il 21 luglio 2025. La sua tesi sperimentale in Comunicazione, Marketing e Pubblicità, dal titolo “La comunicazione di crisi nell’era digitale: i social media come acceleratori di vulnerabilità e modelli di resilienza. Il caso Stellantis”, ha approfondito il ruolo dei social media nei processi di gestione della reputazione e delle crisi aziendali contemporanee.

Nel 2024 ha inoltre completato il Corso di Alta Formazione e Perfezionamento in Digital Media Management presso l’Università degli Studi di Milano (La Statale), consolidando ulteriormente le competenze nel marketing digitale, nella gestione dei social media e nelle strategie di comunicazione online.

Oltre alla pergamena ufficiale, il riconoscimento prevede una borsa di studio a copertura totale per la partecipazione al Master Italia USA – Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, percorso esclusivo della Fondazione dedicato alla leadership internazionale, alle relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti e alla valorizzazione del Made in Italy.

Oggi Nadia Casolaro lavora nel settore del marketing e della comunicazione come Marketing Manager, supportando aziende e professionisti del territorio nello sviluppo di strategie digitali, social media e posizionamento competitivo.

«Questo riconoscimento rappresenta per me la conferma che l’impegno, lo studio e la determinazione possono trasformarsi in opportunità concrete. Voglio ringraziare innanzitutto la mia università, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e tutti i docenti che mi hanno guidata e ispirata lungo questo percorso. È un privilegio vedere il lavoro, la passione e la curiosità premiati con un traguardo così importante. Credo fermamente che il talento vada coltivato con responsabilità, condiviso e messo al servizio del territorio, soprattutto quando nasce in comunità che hanno bisogno di esempi positivi e di visione internazionale. Questo premio non è solo un riconoscimento personale, ma un incoraggiamento a continuare a crescere, imparare e contribuire con entusiasmo al mondo del lavoro globale», ha dichiarato Nadia Casolaro.

Un risultato che porta il nome di Calvizzano tra le eccellenze accademiche italiane e che dimostra come competenza, formazione e ambizione possano aprire le porte delle istituzioni nazionali.













