Latitante dal 2022 arrestata a Castel Volturno: deve scontare oltre 4 anni per peculato

Nella giornata odierna, al termine di una mirata attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, hanno rintracciato e arrestato a Castel Volturno (CE) CAIAZZO Carmela, 44enne napoletana irreperibile dal 2022.

La donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, dovendo espiare una condanna definitiva a 4 anni, 2 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

La condanna riguarda i reati di peculato e omissione di atti d’ufficio. Secondo quanto accertato in sede processuale, la 44enne, in qualità di tutrice del fratello, si sarebbe resa responsabile, tra il 2010 e il 2015, di ripetute sottrazioni di somme di denaro, violando gli obblighi connessi all’incarico conferitole dal Giudice tutelare.

Dopo anni di latitanza, questa mattina i militari dell’Arma hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo. La donna è stata quindi condotta presso l’istituto penitenziario competente, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.