Marano in lutto per il dottor Giuseppe Aprea: oggi i funerali a San Castrese. Era stato operato al Cardarelli, poi le dimissioni e il peggioramento

I funerali del dottor Giuseppe Aprea si terranno oggi, alle ore 17 a Marano, nella chiesa di San Castrese, a pochi passi dall’abitazione in cui risiedeva. Sarà un momento di profondo raccoglimento per l’intera comunità, che si prepara a dare l’ultimo saluto a uno dei suoi professionisti più conosciuti.

Il medico era stato inizialmente ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Cardarelli. L’operazione era riuscita e le sue condizioni, in un primo momento, sembravano incoraggianti. Tuttavia, dopo le dimissioni e il rientro a casa, il decorso post-operatorio è stato segnato da eventi negativi che hanno destato preoccupazione. Il peggioramento del quadro clinico ha reso necessario un nuovo ricovero a Giugliano in Campania, dove purtroppo è spirato dopo alcuni giorni.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la città. Notissimo medico di base, punto di riferimento per tante famiglie, Peppino era conosciuto per la sua disponibilità, l’umanità e il senso del dovere che lo hanno sempre contraddistinto.













