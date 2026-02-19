Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli

Condividi

Sarà il 27 giugno 2026 all’Antiteatro degli Scavi di Pompei il momento conclusivo de ‘I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026’, il viaggio musicale con cui Nino D’Angelo festeggia mezzo secolo di carriera insieme al suo pubblico. Una scelta simbolica e carica di suggestione: un luogo unico al mondo, sospeso tra storia, arte e memoria, che diventa il palcoscenico ideale per chiudere un tour speciale e profondamente emozionante.

“Era un altro sogno”, spiega Nino D’Angelo, “ci stavo dietro da vent’anni: tutti i muri stanno cadendo. Pompei è un punto d’arrivo, un luogo di alta cultura dove arriva gente da tutto il mondo. Per me è come quando andai al San Carlo. I miei 50 anni di carriera si concluderanno in un posto meraviglioso, con una data voluta dalla gente. Non ci pensavo, sono molto felice: è una chiusura fortissima. Concludere il tour agli Scavi dell’Anfiteatro di Pompei sarà un’emozione immensa: cantare in un luogo così pieno di storia e bellezza è qualcosa che ho sempre desiderato. Sarà una serata speciale, da vivere insieme, con il cuore”.

Dopo gli straordinari successi del 2025 – tra tour sold out, trionfi estivi e riconoscimenti cinematografici – il cantautore napoletano torna nei grandi spazi live con uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto, ripercorrendo i brani simbolo della sua carriera: dagli anni ’80 fino ai successi più recenti, attraversando anche alcune pagine degli anni ’90, in un viaggio emotivo lungo cinquant’anni.

Prima del gran finale di Pompei, il tour toccherà alcuni dei principali palasport italiani tra cui il PalaSele di Eboli, sabato 11 aprile, già sold out, con una scaletta rinnovata pensata per celebrare questo importante anniversario artistico insieme al pubblico.

I biglietti della data di Pompei, prodotta da DI.ELLE.O. e Stefano Francioni Produzioni, distribuita da Ventidieci e a cura di Anni 60 produzioni e Blackstar Entertainment, saranno disponibili da giovedì 19 febbraio dalle ore 12 su TicketOne, Ticketmaster e Etes (da 65 a 95 euro compresa prevendita)













