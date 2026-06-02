Sangiuliano, l’affondo del legale di Boccia: «Tentato omicidio? Tesi incompatibile con gli atti»

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Gentile Direttore,

ho appreso da alcune testate giornalistiche, tra cui Il Corriere della Sera e altri organi di stampa nazionali, la notizia secondo cui la difesa dell’ex Ministro Gennaro Sangiuliano starebbe valutando di chiedere una diversa qualificazione giuridica dei fatti, fino a prospettare l’ipotesi del tentato omicidio.

Pur senza entrare nel merito di questioni strettamente tecniche e processuali, ritengo doveroso evidenziare come una simile ricostruzione appaia del tutto incompatibile con quanto emerge dalle stesse dichiarazioni rese dal signor Sangiuliano sia in sede di querela sia nel corso delle verbalizzazioni davanti all’Autorità giudiziaria.

Qualora tale indiscrezione trovasse effettiva conferma e non si trattasse, invece, di una mera ricostruzione giornalistica priva di fondamento, mi riservo di valutare ogni iniziativa opportuna nelle sedi competenti a tutela dell’onorabilità e dell’immagine della mia assistita, la signora Maria Rosaria Boccia.

Confidando in una corretta informazione su una vicenda che continua ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, porgo cordiali saluti.

Avv. Francesco Di Deco

Difensore di Maria Rosaria Boccia













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